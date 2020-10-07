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"Это трагедия": Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

7 октября, 11:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

В России проживает много азербайджанцев и армян, отметил президент РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, происходящее в регионе – "это трагедия".

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Об этом он заявил в комментарии одному из российских каналов, сообщает "Сегодня".

По его словам, Москва очень обеспокоена происходящим в Нагорном Карабахе, поскольку "и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди".

Он напомнил, что в России проживает 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн армян.

Видео: Пул №3/Telegram

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Ситуацию в Нагорном Карабахе Путин также обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Ранее Владимир Путин, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что Россия готова исполнить свои "союзнические обязательства" перед Арменией.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всецело поддерживает Азербайджан в его борьбе за Нагорный Карабах и готова применить все свои ресурсы, чтобы сорвать "кровавую игру" Армении на Кавказе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах Владимир Путин Ильхам Алиев
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