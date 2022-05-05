Фейгин: диагноз Путина не спасет его от трибунала

Президент РФ не сможет "закосить под дурака" и уйти от ответственности, считает правозащитник

Фейгин рассказал о болезнях Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президенту России Владимиру Путину не удастся воспользоваться имиджем психически нездорового человека во избежание ответственности за совершенные им военные преступления.

Такое мнение высказал российский политический деятель и правозащитник Марк Фейгин телеведущему Олегу Панюте в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Україна 24".

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"Одно из авторитетных западных изданий опубликовало диагноз Путина, написав, что у него стероидная ярость на фоне приема стероидов из-за его болезни. Представляете – стероидная ярость у Путина! Но я вам так скажу – не проканаю под дурака закосить", – заявил он.

Фейгин убежден, что когда дело дойдет до суда, то "закроют глаза на все его паранойи, маниакальные состояния и расстройства личности".

Российский адвокат отметил, что обычно вышеперечисленные психические заболевания встречаются у разных людей. Но, по его мнению, даже если кремлевский диктатор болеет каким-то из них – избежать наказания ему не удастся.

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"Закосить под дурака не получится, слишком все серьезно. Вполне можно говорить о том, насколько адекватно поведение Путина, ведущее к угрозе всему человечеству, а не только Украине: все эти игрушки термоядерные и заявления о принятых решениях".

По словам Фейгина, все это не ведет к более предсказуемому и стабильному состоянию на планете.

"Отмечу еще раз, он там не один. Если бы это был один сумасшедший, а вокруг него – рациональное здоровое окружение, оно могло бы возразить. Мол, друг, ты переходишь границу. Но мы видим, что окружение боится и словно стилизуется под своего безумца", – заявил он.

Российский правозащитник отметил, что в окружении Путина "наигрывают и иногда переигрывают аффективное состояние", когда поддерживают экзальтированные заявления о "молниеносных ударах и принятых решениях" по применению ядерного оружия.

"По-моему, здоровый человек таких заявлений делать не будет", – считает Фейгин.

У Путина рак?

Правозащитник Марк Фейгин считает, что президент РФ Владимир Путин может быть болен раком.

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По мнению Марка Фейгина, если человека сопровождает онколог, у него либо ремиссия, либо метастазы. Фейгин упомянул о расследовании российского журналиста Романа Баданина, в котором говорится, что Путина сопровождают десятки врачей, и один из них онколог.

Британский таблоид The Sun пишет, что 69-летнему президенту РФ Владимиру Путину придется вскоре перенести операцию. Во время его отсутствия будет руководить страной секретарь Совбеза Николай Патрушев. По данным издания, у президента РФ рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.