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Фейгин объяснил, почему в России некем заменить Путина

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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2 июня, 16:10
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Российский юрист рассказал о системе власти, созданной диктатором
Марк Фейгин заявил, что в РФ есть часть армии, которой надоело воевать.
Марк Фейгин заявил, что в РФ есть часть армии, которой надоело воевать. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Российской Федерации, возможно, есть "ястребы" и "голуби", но не они определяют – и их конфликт между собой – политику в стране. Сейчас ее определяет решение одного человека – самого президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал российский политический деятель, юрист и журналист Марк Фейгин ведущим Елене Цинтиле и Никите Михалеву на YouTube-канале "Украина 24".

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Что происходит в России

По его словам, в системе власти, созданной диктатором, все эти противоречия не найдут выхода.

"Имеет значение не как они противостоят друг другу, а объединятся ли по какой-то причине они вместе против одного-единственного человека – Путина, – к чему их сподвигают все. И Запад своими провокативными статьями о том, что Путин умер, там двойник. Я понимаю, что это пишут таблоиды, но это тоже способ воздействия, некая информационная война..., чтобы сподвигнуть все это окружение, чтобы они все вместе объединились и просто его убрали, а потом уже можно рассуждать, кто там "ястреб", кто там "голубь", – рассказал Фейгин.

Также он отметил, что в РФ есть часть армии, которой надоело воевать и погибать. Военные не хотят этого, потому что понимают, что никаких новых ресурсов не появится, а воюют как раз именно они.

"Там же люди параноидальные – такие же, как он (Путин – ред.) – мнительные, боязливые. Они, конечно, любой чих его оценивают, как "Ну, все пропало". Т.е. за этим там следят внимательно. Для российской элиты имеет огромное значение здоровье Путина, потому что они понимают, что все посыпется", – сказал юрист.

Марк Фейгин заявил, что в России нет фигуры – ни персонального, ни коллективного Путина, – которая бы могла его заменить:

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"Не потому что он так велик, а потому что так сложились четвертьвековые обстоятельства, при которых он создал систему под себя. Любому человеку, выдвинутому из этой системы, нужно будет перекраивать все под себя, а это уже невозможно. Путин в самых благоприятных условиях заходил на свою должность – при Ельцине, когда Запад "целовался" что с Ельциным, что с ним".

По мнению юриста, любой, кто придет после Путина, будет "заходить" в других условиях – санкций, войны, а также желания "всех их к чертовой матери убить". Так хочет, по его словам, половина мира, поэтому в общем для элиты это будет тупик.

"Поэтому здоровье Путина вызывает живейший интерес, потому что они не понимают, что делать, если вдруг его не станет. Никакого серьезного плана, как действовать, конечно, нет – при том, что они бы хотели из этой ситуации "выпрыгнуть". Они понимают, что цена день ото дня повышается", – рассказал Фейгин.

Напомним, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент США Джо Байден своей статьей в The New York Times дал понять, что Украина не останется без поддержки, а президента РФ Владимира Путина ждет поражение.

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