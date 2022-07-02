Фейковое шоу 2.0? Следом за Шойгу "приехал в Украину" начальник Генштаба РФ Герасимов (видео)

Герасимов якобы проверил группировки российских войск, задействованных в "специальной военной операции"

Валерий Герасимов якобы приехал в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Появилась информация, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов якобы приехал на временно оккупированную территорию Украины. На видео заметно, что он посетил командный пункт, в котором на прошлой неделе был министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как позже выяснилось, это оказался фейк.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

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Так, россСМИ пишут, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов якобы проверил группировки российских войск, задействованных в "специальной военной операции" в Украине.

На опубликованных кадрах Минобороны РФ можно увидеть, что Герасимов находится в командном пункте, который якобы на прошлой неделе посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Позже выяснилось, что это был образцово-показательный пункт управления на территории Белгородской области.

Видимо, Герасимов также решил показать шоу на публику и не выезжал за пределы России.

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Шойгу и фейк

Министр обороны России Сергей Шойгу не приезжал на территории оккупированного Донбасса.Ему устроили "экскурсию" по одному образцово-показательному пункту управления на территории Белгородской области. Причин ехать в Украину у Шойгу могло быть несколько. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

По его данным, Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.

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"Пребывание министра обороны РФ ограничилось одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области, где для него и сопровождающих его генералов Минобороны и Генштаба устроили показательные доклады про ведение боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами", – написал журналист.

Как уточнил Цимбалюк, причин отказа от посещения Луганской и Донецкой областей может быть несколько:

боязнь командиров воюющих группировок, что командование ВС РФ может быть уничтожено ракетным ударом ВС Украины,

нежелание командиров демонстрировать реальные потери российской армии во время боевых действий.

Что было известно о "визите" Шойгу в Украину

Днем 26 июня росСМИ сообщили, что Шойгу приехал в Украину на оккупированные территории. Он якобы проинспектировал группировку войск, посетил командные пункты, где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях российских оккупантов на главных направлениях.

Как стало известно, во время визита Шойгу также вручил государственные награды: медали "Золотая Звезда" героя РФ и Ордена Мужества.

Куда именно приезжал министр, не уточнялось.

Один из волонтеров OSINT-расследователей InformNapalm предположил, что если Шойгу действительно прибыл с инспекцией, то находится (находился) на аэродроме Мариуполя, где развернуты штабы южной группировки ВС РФ.

Также предполагалось, что один из факторов значительного увеличения ракетных обстрелов по Украине служил для отвлечения внимания от прибытия Шойгу на оккупированные территории.

Ранее мы рассказывали, что в оккупированный Изюм Харьковской области прибыл начальник Генштаба из России Валерий Герасимов. Он хотел лично командовать войсками на Донбассе.