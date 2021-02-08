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Фильм о "дворце для Путина": у 17% россиян ухудшилось отношение к президенту РФ

8 февраля, 17:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

17% считают увиденное правдой

Фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" посмотрели 26% россиян старше 18 лет.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса негосударственной исследовательской организации "Левада-центр".

10% россиян сообщили, что не видели фильм, но знакомы с его содержанием, 32% что-то слышали о нем.

В то же время 31% респондентов и вовсе ничего не слышали об этом фильме.

33% россиян уверены, что показанное в фильме – неправда. 17% считают увиденное правдой.

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Отмечается, что 82% россиян от 18 до 24 лет считают увиденное в фильме правдой, в то время как 49% россиян старше 55 лет – не верят.

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17% посмотревших фильм заявили, что после него их отношение к президенту Владимиру Путину ухудшилось.

К слову, опрос проводился с 29 января по 2 февраля 2021 года во время акций протестов в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как мы писали, не успел президент РФ Владимир Путин откреститься от огромного особняка на Черном море в Геленджике, как скандальное здание выставили на продажу.

Как сообщали ранее, в игре Minecraft в мельчайших подробностях воспроизвели "дворец Путина" из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального – тут есть даже пресловутый "склад грязи".

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