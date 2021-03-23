Французы в шоке. Водитель дипломата РФ угнал велосипедов на 100 тыс. евро

Одной из жертв российской дипломатии стал бывший чиновник Страсбурга

Во французском Страсбурге сотрудник посольства России попался на краже велосипедов с последующей их перепродажей. Одно из его жертв даже стал бывший местный чиновник. Россиянин был задержан, но через некоторое время его отпустили в РФ. Об этом сообщает France Bleu.

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Вором оказался водитель одного из российских дипломатов. В основном он похищал электровелосипеды. Французы говорят, что россиянин "заработал" на этом около 100 тысяч евро.

Фото: pixabay

Расследование началось после того, как электровелосипед бывшего первого заместителя мэра Страсбурга был украден на улице возле французского представительства Совета Европы. Через несколько дней он обнаружил свой велосипед на одном из сайтов за полцены.

Полицейские договорились с "продавцом" о "покупке" велосипеда, и он назначил встречу перед входом в российское консульство. Как только он вышел из здания, полицией его тут же арестовала. Спустя какое-то время его освободили из-под стражи.

Но как только французские правоохранители хотели его вызвать, в российским дипучреждении сообщили, что он вернулся в Россию якобы из-за проблем со здоровьем.

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Тем временем в Болгарии "вскрыли" агентов РФ в Минобороны и разведке. Как сообщали новости "Сегодня", болгарский МИД дал двум российским дипломатам 72 часа, чтобы те убрались из страны.

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