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ФСБ РФ арестовала "министра внутренних дел "ЛНР": сидит в СИЗО Ростова

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 апреля, 11:56
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На фоне неудач на фронте Москва начала проводить чистки руководителей так называемой "ЛНР"
ФСБ РФ арестовала Игоря Корнета. Фото: коллаж "Сегодня"
ФСБ РФ арестовала Игоря Корнета. Фото: коллаж "Сегодня"

На фоне неудач на фронте Москва начала проводить чистки руководителей так называемой "ЛНР". В результате арестовали "министра внутренних дел "ЛНР" генерал-майора" Игоря Корнета.

Об этом сообщает ГУ разведки Министерства обороны Украины.

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"По полученной ГУР МО Украины информации, "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону", — говорится в сообщении.

Арест "министра внутренних дел "ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квазигосударства.

"Однако со стороны главы так называемой "ЛНР" Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", — отметили в ГУР МО.

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"Министра внутренних дел "ЛНР" генерал-майора" Игоря Корнета арестовали. Фото: ГУР МО

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