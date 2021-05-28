ФСБ сфабриковала новое дело об "украинских экстремистах": задержаны еще 14 человек (видео)

Ребятам шьют дела о создании и участии в экстремистском сообществе

ФСБ России продолжает задержания неких сторонников мифической украинской молодежной радикальной группы "МКУ", которой приписывают пропаганду идеологии неонацизма, и задержала в Саратове еще 14 молодых людей.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом в рамках возбужденного уголовного дела по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств ("МКУ")", – заявили в ЦОС.

Видео: Следственный комитет РФ

У них якобы изъяли пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с "идеологом группы из Украины" о подготовке насильственных акций.

Парням грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти и от двух до шести лет соответственно.

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В Следкоме также заявили, что "своей целью сторонники ультраправых взглядов ставили подготовку и совершение в отношении неопределенного круга лиц противоправных действий по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе".

"Четверо подозреваемых, которым инкриминируется создание экстремистского сообщества, задержаны. Судом на основании ходатайства следователя троим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – домашний арест", – сообщили в СК.

Напомним, ровно месяц назад ФСБ задержала еще 16 "экстремистов из МКУ", которых связали с Украиной.

Также сообщалось, что в марте Facebook заблокировала статьи российских СМИ о задержании в Воронеже якобы сторонников "МКУ", пометив информацию как ложную.