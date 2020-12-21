ФСБ стирала трусы Навальному: соцсети хохочут над новым провалом Кремля

Российских спецагентов сравнили с неудачниками из французских комедий

Телефонный разговор, в котором российский оппозиционер Алексей Навальный вывел на чистую воду сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который участвовал в его отравлении, вызвал настоящий взрыв в соцсетях.

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То, что российские спецагенты, отвечавщие за устранение главного противника путинского режима, были вынуждены отмывать его нижнее белье от следов яда "Новичок", невероятно вызвало у пользователей гомерический хохот.

Сайт "Сегодня" собрал подборку самых ярких реакций на сегодняшнее разоблачительное видео Навального.

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Многие комментаторы уже рассуждают о том, какой фильм по мотивам покушения на Алексея Навального выйдет лучше – шпионский боевик или комедия.

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Не остался в стороне и известный российский карикатурист Сергей Елкин.

А кто-то даже вышел на единичные пикеты к главному управлению Федеральной службы безопасности РФ в Москве.

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В связи с этим обстоятельством в Twitter даже появился микроблог "Трусов Навального", правда, в нем пока лишь четыре записи – все они посвящены сегодняшнему видеоролику оппозиционера.

Больше о том, как сотрудник ФСБ без какого-либо понуждения выдал Алексею Навальному самые секретные подробности покушения, читайте в материале "Могло бы все пойти и по-другому". Отравитель Навального сознался в покушении".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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