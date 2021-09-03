ФСБ заявила про "украинских карателей" времен Второй мировой. Минкульт ответил на пропаганду

Ткаченко рассказал об очередном информационном вбросе страны-агрессора

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. / Фото: Facebook

ФСБ рассекретила какие-то данные о расстрелах мирных жителей якобы "украинскими карателями" во время Второй мировой войны. Сразу подключился СК РФ.

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Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Якобы группа бывших красноармейцев и гражданских жителей СССР, работавшие на нацистов, совершили убийства людей в Орловской области.

"Но, если читать дальше агрессивного заголовка, который уже звучит как приговор, можно увидеть, что убивали жителей Орловской области – свои же русские. По крайней мере, 80% "отряда карателей", включительно с 3-мя командирами – это жители Калужской области, Сибири, Иваново, окрестности Брянска. Только по двум сказано, что они где-то с Украины и еще два человека без указания происхождения. Этого было достаточно, чтобы преимущественно российскую группу коллаборационистов назвать "украинскими карателями". Как там говорил их лидер? "Кто обзывается, тот так и называется"?", – говорится в сообщении.

Министр предположил, что этот плохо склепанный информационный вброс появился как поспешный ответ на страшную находку украинских исследователей под Одессой. На 6 километре Овидиопольской дороги начал активно исследоваться спецобъект Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР.

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На его территории по разным оценкам в результате Большого террора в 1937-1939 годах были похоронены от 5 до 20 000 замученных и расстрелянных большевиками мирных граждан.

"Это преступление, доказательством которого являются не просто архивные материалы, а расстрельные ямы, заполненные телами невинных жертв. Украинцев. Одесситов. Это реальное массовое преступление, совершенное коммунистической тоталитарной системой, наследником которой является современная Россия", – сказал Ткаченко.

Министр отметил, что намерение Украины исследовать место массового захоронения и расстрелов очевидно резко противоречит планам "величия" и "хорошего Сталина".

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"А когда вытекают новые факты о массовых расстрелах, захоронения, предателей, сотни тысяч коллаборационистов внутри собственного государства, в Кремле срочно начинают поиски врагов извне. Нам к этому не привыкать. Даже в условиях изнуряющей оборонительной войны, постоянного шантажа и пренебрежения международными нормами со стороны государства-агрессора, мы будем находить ресурсы для того, чтобы мир узнал правду о всех преступлениях НКВД-КГБ-ФСБ", – добавил Ткаченко.

Министр подытожил, что по наполнению информационного поля России ложью и манипулятивной информации – этот контент только для собственного зрителя, собственного использования.

"Это просто спам, чтобы обычный россиянин никогда не имел даже шанса подумать, проанализировать, найти где правда, где полуправда, а где откровенная ложь", – говорится в сообщении.

Пропаганда России

РФ и ее представители на временно оккупированных территориях используют пропаганду как отдельное оружие против Украины и распространяют фейки о нашей стране. Например, ранее боевики придумали очередную страшилку об украинцах. Якобы украинские волонтеры сбросили на оккупированный Славяносербск открытки в виде 100-рублевых купюр, которые заражены туберкулезом.

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