Где базируются российские войска у границ с Украиной: обнародована карта

На карте также указывается вся информация о хранящихся видах техники и вооружения

Российские войска вблизи границ Украины и в ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

Обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских подразделений на границах, которые были открыты западными медиа с ноября 2021 года. Карту опубликовало издание "Радио Донбасс.Реалии".

Также на карте собраны все места тренировок и хранения оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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На указанных на карте точках скоплений военных можно перейти на публикации о каждом из этих полигонов. Там обнародована вся информация о хранящихся видах техники и вооружения.

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Карта обновляется по мере появления новых данных.

Предыстория

В ноябре 2021 года газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной.

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Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.

Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.

Россия прикрывается военными учениями