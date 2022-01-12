Где базируются российские войска у границ с Украиной: обнародована карта

Обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских подразделений на границах, которые были открыты западными медиа с ноября 2021 года. Карту опубликовало издание "Радио Донбасс.Реалии".
Также на карте собраны все места тренировок и хранения оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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На указанных на карте точках скоплений военных можно перейти на публикации о каждом из этих полигонов. Там обнародована вся информация о хранящихся видах техники и вооружения.
Карта обновляется по мере появления новых данных.
Предыстория
В ноябре 2021 года газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной.
Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
Россия прикрывается военными учениями
- 12 декабря Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. В учениях принимают участие 10 тысяч военнослужащих. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс потребовал объяснений от России. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ.
- Кроме того, 11 января издание The New York Times сообщило, что Россия усиливает свои войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами.
- 9 января Россия провела новые учения в оккупированном Крыму. Российские военные отработали навыки по уничтожению вражеских беспилотников.
- В декабре 2021 года военный флот России перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. Там РФ проводила стрельбы вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.