Герасимов исчез после поездки в Украину: Путин его убрал?

Герасимов не удовлетворил требования российского президента

Путин уже нашел ему замену/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России пропал начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Его сейчас нигде не видно, а также он отсутствовал на параде 9 мая.

Об этом говориться в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Україна 24".

Реклама

Куда пропал Герасимов?

Еще недавно его называли "правой военной рукой Путина". Генерал Валерий Герасимов — начальник Генштаба Вооруженный сил РФ. Это он обещал кремлевскому диктатору быструю победу в Украине. На кон поставил свою карьеру. Но все пошло не по плану.

"Генерал Герасимов отстранен от руководства "специальной военной операцией" в Украине. За невыполнение поставленный задач", — рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Уже которую неделю Герасимова не видно на пропагандистских каналах — куда пропал российский генерал?

"Изначально "операцией" он командовал. Результаты ее оказались, мягко говоря, нерадостными. Я думаю, что у Путина есть основания обижаться на Герасимова", — отметил правозащитник Марк Фейгин.

Герасимов — долгожитель среди представителей российской элиты. Генеральный штаб возглавлял 10 лет. Он цинично исполнял все военные заказы Кремля, в том числе на Донбассе. Полномасштабное вторжение в Украину — тоже его работа. Герасимов — мозговой центр того, что в Кремле называют "спецоперацией". Он лично разрабатывал стратегию.

Реклама

Но запланированный блицкриг Киева и быстрое продвижение на востоке не удались. Россия несет колоссальные потери. Среди ее военных, которых отправляют на бойню в Украину, — паника и хаос. В оккупантов все настолько плохо, что путин отправил под Изюм последнюю надежду — генерала Герасимова разгребать бардак. Но просочилась информация, что начальник Генштаба получил ранение ноги, не смертельное. Чего не скажешь о его личном охраннике.

По данным The New York Times, Герасимова успели вывезти в Россию. После этого он пропал с радаров. Его просто сняли с должности, или, может, посадили. Ответов пока нет, но на параде 9 мая в Москве его не было. Ни один парад не проходит без начальника Генштаба.

"Он не справился с поставленными задачами. Не выполнил то, что ему сказали. И знаете, как вновь назначенный руководитель — новая метла по новом метет", — сказал военный эксперт Олег Жданов.

По мнению экспертов, "новой метлой" может быть генерал Дворников, которого называют "сирийским мясником". Он беспощадно стирал с земли город Алеппо. С апреля он командует российскими войсками в Украине.

Реклама

"Для того, чтобы создать эффект своего прихода, он может бросить в бой все, что есть на линии соприкосновения с нашими войсками", — отметил Жданов.

Под руководством Дворникова, россияне попробуют усилить наступление на Северодонецк, Краматорск, а дальше — на Харьков. Опасаясь очередного гнева Путина, российский генерал будет атаковать украинскую армию, чтобы вдруг загадочно не исчезнуть или не попасть под масштабную чистку, как это не раз происходила с ближайшими соратниками Путина. Кто бы не был у руля — Герасимов или Дворников — на все атаки россиян украинская армия даст сдачи.

Общие потери оккупантов

Российские оккупанты терпят огромные потери в Украине. ВСУ подсчитали и оказалось, что ликвидировано 26 650 солдат РФ. Кроме того, уничтожены 1195 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:

Личного состава – 26 650 (+300) человек ликвидировано

Танков ‒ 1195 (+8) единиц

Боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) единиц

Артиллерийских систем – 534 (+6) единицы

РСЗО – 191 (+6) единица

Средств ПВО – 87 (+0) единицы

Самолетов – 199 (+0) единиц

Вертолетов – 161 (+1) единица

Автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц

Кораблей/катеров – 13 (+1) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8)

Специальной техники – 41 (+0)

Крылатых ракет – 94 (+0)

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении.

Читайте также