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Герасимов исчез после поездки в Украину: Путин его убрал?

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 мая, 01:18
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Герасимов не удовлетворил требования российского президента
Путин уже нашел ему замену/Фото: коллаж: "Сегодня"
Путин уже нашел ему замену/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России пропал начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Его сейчас нигде не видно, а также он отсутствовал на параде 9 мая.

Об этом говориться в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Україна 24".

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Куда пропал Герасимов?

Еще недавно его называли "правой военной рукой Путина". Генерал Валерий Герасимов — начальник Генштаба Вооруженный сил РФ. Это он обещал кремлевскому диктатору быструю победу в Украине. На кон поставил свою карьеру. Но все пошло не по плану.

"Генерал Герасимов отстранен от руководства "специальной военной операцией" в Украине. За невыполнение поставленный задач", — рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Уже которую неделю Герасимова не видно на пропагандистских каналах — куда пропал российский генерал?

"Изначально "операцией" он командовал. Результаты ее оказались, мягко говоря, нерадостными. Я думаю, что у Путина есть основания обижаться на Герасимова", — отметил правозащитник Марк Фейгин.

Герасимов — долгожитель среди представителей российской элиты. Генеральный штаб возглавлял 10 лет. Он цинично исполнял все военные заказы Кремля, в том числе на Донбассе. Полномасштабное вторжение в Украину — тоже его работа. Герасимов — мозговой центр того, что в Кремле называют "спецоперацией". Он лично разрабатывал стратегию.

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Но запланированный блицкриг Киева и быстрое продвижение на востоке не удались. Россия несет колоссальные потери. Среди ее военных, которых отправляют на бойню в Украину, — паника и хаос. В оккупантов все настолько плохо, что путин отправил под Изюм последнюю надежду — генерала Герасимова разгребать бардак. Но просочилась информация, что начальник Генштаба получил ранение ноги, не смертельное. Чего не скажешь о его личном охраннике.

По данным The New York Times, Герасимова успели вывезти в Россию. После этого он пропал с радаров. Его просто сняли с должности, или, может, посадили. Ответов пока нет, но на параде 9 мая в Москве его не было. Ни один парад не проходит без начальника Генштаба.

"Он не справился с поставленными задачами. Не выполнил то, что ему сказали. И знаете, как вновь назначенный руководитель — новая метла по новом метет", — сказал военный эксперт Олег Жданов.

По мнению экспертов, "новой метлой" может быть генерал Дворников, которого называют "сирийским мясником". Он беспощадно стирал с земли город Алеппо. С апреля он командует российскими войсками в Украине.

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"Для того, чтобы создать эффект своего прихода, он может бросить в бой все, что есть на линии соприкосновения с нашими войсками", — отметил Жданов.

Под руководством Дворникова, россияне попробуют усилить наступление на Северодонецк, Краматорск, а дальше — на Харьков. Опасаясь очередного гнева Путина, российский генерал будет атаковать украинскую армию, чтобы вдруг загадочно не исчезнуть или не попасть под масштабную чистку, как это не раз происходила с ближайшими соратниками Путина. Кто бы не был у руля — Герасимов или Дворников — на все атаки россиян украинская армия даст сдачи.

Общие потери оккупантов

Российские оккупанты терпят огромные потери в Украине. ВСУ подсчитали и оказалось, что ликвидировано 26 650 солдат РФ. Кроме того, уничтожены 1195 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:

  • Личного состава – 26 650 (+300) человек ликвидировано
  • Танков ‒ 1195 (+8) единиц
  • Боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) единиц
  • Артиллерийских систем – 534 (+6) единицы
  • РСЗО – 191 (+6) единица
  • Средств ПВО – 87 (+0) единицы
  • Самолетов – 199 (+0) единиц
  • Вертолетов – 161 (+1) единица
  • Автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц
  • Кораблей/катеров – 13 (+1) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8)
  • Специальной техники – 41 (+0)
  • Крылатых ракет – 94 (+0)

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 12 мая
1
Личный состав 26650
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 161
Вертолеты
4
Танки 1195
Танки
5
ББМ 2873
ББМ
6
Артиллерия 534
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 191
РСЗО
9
БПЛА 398
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
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