Навальный настоял, чтобы Германия не допустила органы РФ на допрос о его отравлении

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Российского оппозиционера Алексея Навального допросила прокуратура Берлина об отравлении как "пострадавшего свидетеля".

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Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство юстиции ФРГ.

Навальный настоял на том, чтобы на допрос не допустили представителей следственных органов РФ.

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Представитель министерства юстиции ФРГ подчеркнул, что такая практика соответствует европейском соглашении о предоставлении правовой помощи:

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"Господин Навальный был отравлен в России, и он высказался против присутствия российских следователей на его допросе".

Представитель министерства Германии подчеркнул, что преступление должно быть расследовано в России. И следственные действия должны соответствовать тяжести данного преступления. Что касается необходимой для этого информации, включая пробы крови, ткани, куски одежды, то они находятся в распоряжении России.

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В то же время правительство ФРГ отказалось прокомментировать слова российского президента Владимира Путина об отравлении Алексея Навального.

"Эти высказывания говорят сами за себя, я не комментирую их", — сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее президент РФ отметил, что если бы оппозиционера действительно хотели отравить, то "довели бы это до конца".

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Кроме того, американские журналисты нашли одного из причастных к отравлению Навального сотрудников ФСБ.

Напомним, агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин.

"После неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", – отметило издание Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

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