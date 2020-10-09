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Германия подозревает РФ в убийстве чеченского командира Хангошвили

9 октября, 02:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Федеральная прокуратура ФРГ подозревает в убийстве Хангошвили Россию

К убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили причастны российские власти. В этом убеждена Федеральная прокуратура ФРГ.

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Об этом сообщает немецкое издание DW.

7 октября в Высшем земельном суде Берлина состоялось первое заседание по делу об убийстве Хангошвили.

В Федеральной прокуратуре уверены, что "ликвидировал жертву" гражданин РФ Вадим Соколов (известный также как Вадим Красиков) по заданию, полученному непосредственно от властей Российской Федерации.

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Однако по информации СМИ, результаты расследования могут существенно повлиять на отношения между Россией и Германией.

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"Если в ходе процесса по делу об убийстве в Тиргартене появятся доказательства того, что оно произошло по заказу из кругов российского правительства, правительству Германии нельзя будет оставить это без последствий", – пишут журналисты.

Ранее суд французской столицы санкционировал арест 18-летнего выходца из Чечни Абдула Малика Анаева по подозрению в подготовке теракта в Страсбурге.

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Россия Германия суд прокуратура доказательства
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