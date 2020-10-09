Германия подозревает РФ в убийстве чеченского командира Хангошвили

К убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили причастны российские власти. В этом убеждена Федеральная прокуратура ФРГ.

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Об этом сообщает немецкое издание DW.

7 октября в Высшем земельном суде Берлина состоялось первое заседание по делу об убийстве Хангошвили.

В Федеральной прокуратуре уверены, что "ликвидировал жертву" гражданин РФ Вадим Соколов (известный также как Вадим Красиков) по заданию, полученному непосредственно от властей Российской Федерации.

Однако по информации СМИ, результаты расследования могут существенно повлиять на отношения между Россией и Германией.

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"Если в ходе процесса по делу об убийстве в Тиргартене появятся доказательства того, что оно произошло по заказу из кругов российского правительства, правительству Германии нельзя будет оставить это без последствий", – пишут журналисты.

Ранее суд французской столицы санкционировал арест 18-летнего выходца из Чечни Абдула Малика Анаева по подозрению в подготовке теракта в Страсбурге.

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