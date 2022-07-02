Героям РФ утилизация -30%. В России запустили рекламу со смыслом (видео)

В России устроили "диверсию" на патриотических билбордах. Рядом с рекламой о скидке 30% на утилизацию появились снимки российских военных, которым она грозит.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Там признают, что действительно, погибшие оккупанты останутся навечно "утилизированы" на войне в Украине, и о многих из них Россия даже не вспомнит.
"Это поразительно, и показательно, и символично, и печально это все, и в историческом смысле печально. Каждый погибший украинский воин навечно останется героем, их именами будут называть улицы, скверы, парки, города. А российских ждет утилизация в мобильных крематориях, горстка пепла в "братских могилах", – говорится в подписи к видео.
Партизанское движение
- В Мариуполе украинские партизаны сожгли пять машин МЧС РФ, а накануне Дня России зарезали российского спасателя.
- Украинские партизаны уничтожили российских солдат в их собственном тылу. В оккупированных Россией городах они убили более 100 российских солдат.
- Во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре его освободят.
- Партизаны Украины рассказали, как эффективно "крошить" врага за городом.
- В захваченном Бердянске Запорожской области прозвучало несколько взрывов, там украинскими партизанами был уничтожен один из военных грузов оккупанта.
- В оккупированной Каховке Херсонской области взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой.
Американский Институт изучения войны сообщил, что украинское военное руководство в ближайшее время намерено взять под контроль действия партизанского движения на оккупированных территориях.