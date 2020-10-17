Глава МИД Австрии заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг получил положительный результат теста на COVID-19.

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Об этом сообщает Австрийское агентство печати (APA) со ссылкой на его пресс-секретаря.

Заболевание Шалленберга проходит бессимптомно, он находится на домашнем карантине. После результата его теста работников ведомства отправили на домашнюю изоляцию.

Агентство предполагает, что Шалленберг мог заразиться коронавирусом во время участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 12 октября. После этого глава МИД принимал участие в Совете министров и в пленарном заседании Национального совета Австрии.

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Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заразился коронавирусом. Диагноз подтвердился после командировки.

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Также у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

В Украине за последние сутки, 16 октября, обнаружили 6410 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество новых пациентов за все время эпидемии.

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