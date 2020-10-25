Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье, 25 октября, призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборахполитическую силу – КМКС "Партия венгров Украины" (KMKSZ Ukrajnai Magyar Pаrt).

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, единственная венгерская партия, КМКС, баллотируется в Закарпатский областной совет.

"Было бы плохо, если бы венгры остались без представительства на уровне области", – написал Сийярто.

Он призвал поддержать на выборах в Берегове действующего мэра Золтана Бабяка.

"Не случайно многие взгляды прикованы к Берегову, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать", – написал министр.

Сийярто также сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться без обязательства проходить 14-дневный карантин.

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Накануне выборов 25 октября начато 29 уголовных производств по факту нарушения "дня тишины", когда в Украине действовал запрет на агитацию.

Напомним, сегодня в Украине стартовали местные выборы – 2020.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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