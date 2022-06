Главный раввин Москвы покинул РФ и поехал собирать деньги для Украины

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию из-за давления властей. Об этом в своем Twitter рассказала журналистка и невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the 'special operation' in Ukraine and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ