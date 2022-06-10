Главный раввин Москвы покинул РФ и поехал собирать деньги для Украины

Пинхас Гольдшмидт с супругой отправились в Венгрию, после чего посетили Израиль

Пинхас Гольдшмидт раввин Москвы / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию из-за давления властей. Об этом в своем Twitter рассказала журналистка и невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

"Наконец-то могу поделиться, что мои родственники, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и ребецин Дара Гольдшмидт, подверглись давлению со стороны властей, чтобы публично поддержать "спецоперацию" в Украине", — написала журналистка.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the 'special operation' in Ukraine and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ — Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) June 7, 2022

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Чижик-Гольдшмидт рассказала, что Пинхас Гольдшмидт с женой покинули страну в начале мая. Изначально супруги посетили Венгрию, где собрали средства на помощь беженцам из Украины, а потом направились в Иерусалим к госпитализированному отцу.

Вскоре в Московской хоральной синагоге рассказали, почему Гольдшмидт покинул Россию.

"У него сначала внук родился, а потом отец в больнице оказался, поэтому он временно уехал", – рассказал представитель синагоги.

В данный момент на посту главного раввина находится Давид Юшуваев.

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Отношения с Израилем

В министерстве внутренних дел Израиля изменили решение по поводу украинских беженцев. По словам главы израильского МИД Аелет Шакед, гражданам Украины разрешат работать в стране.

Политические и военные чиновники в Израиле все больше склоняются к усилению военной и гражданской помощи Украине, поскольку все большее количество доказательств российских зверств против мирного населения Украины делает шаткий нейтралитет Израиля в войне менее устойчивым.

Ранее "Сегодня" сообщал, как посол Израиля призывал выйти из зоны комфорта и продать Украине "Железный купол". Мы уже объяснили причину, по которой Израиль не дал Украине Железный купол в прошлый раз.