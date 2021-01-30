Українська
$ 28,19
34,1
  1. Мировые новости
  2. Россия

Главу штаба Навального силовики принудили призвать россиян не выходить на акцию (видео)

30 января, 19:16

Ольга Литвин Ольга Литвин

Молодой человек открыто опасается за свою жизнь и здоровье

По принуждению сотрудников МВД глава штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов записал видеообращение к россиянам с призывом не выходить завтра на акцию протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

Реклама

Об этом сообщил в Facebook адвокат главы штаба Александр Караваев.

Роман Трегубов отказался от координаторских полномочий и призвал россиян не выходить на акцию 31 января под угрозой уголовных дел, подчеркивает адвокат.

Александр Караваев рассказал, как он пришел к своему подзащитному после публикации обращения Трегубова в Telegram-каналах силовиков.

Роман сообщил, что к нему в спецприемник приходили два сотрудника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (Центра "Э").

Реклама

Один из них представился сотрудником ФСБ, а второй сказал, что он из пресс-службы регионального МВД.

Читайте также: Протесты в поддержку Навального в России: все подробности

В тренде
Москва в "осаде": в день акции сторонников Навального закроют кафе и магазины

"Я прошу не верить им, поскольку в настоящий момент я боюсь за свою жизнь и здоровье, угроза которым исходит от правоохранительных органов", — приводит Караев слова из заявления своего подзащитного.

Романа Трегубова переводят из спецприемника в изолятор временного содержания (ИВС) предположительно по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в штабе (ст. 236 УК). В самом офисе провели обыск и изъяли всю технику.

Как сообщил адвокат, это не первый обыск по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, который провели сегодня в Нижнем Новгороде.

Реклама

Напомним, 23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

Число задержанных составило уже 3 711 человек.

Смотрите в нашем сюжете, как Россия взорвалась протестами:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия протесты глава штаб Нижний Новгород Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Протесты в поддержку Навального в России: все подробности
Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный
Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный "дворец Путина" (видео)Россия
На картах Google Maps появился дворец Путина
На картах Google Maps появился дворец ПутинаРоссия
Дворец Путина
Дворец Путина "переписали" на миллиардераРоссия
"Не х** стоять на пути": росгвардеец поддержал "коллегу", который ботинком пнул женщинуРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять