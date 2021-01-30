Главу штаба Навального силовики принудили призвать россиян не выходить на акцию (видео)

Молодой человек открыто опасается за свою жизнь и здоровье

По принуждению сотрудников МВД глава штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов записал видеообращение к россиянам с призывом не выходить завтра на акцию протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

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Об этом сообщил в Facebook адвокат главы штаба Александр Караваев.

Роман Трегубов отказался от координаторских полномочий и призвал россиян не выходить на акцию 31 января под угрозой уголовных дел, подчеркивает адвокат.

Александр Караваев рассказал, как он пришел к своему подзащитному после публикации обращения Трегубова в Telegram-каналах силовиков.

Роман сообщил, что к нему в спецприемник приходили два сотрудника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (Центра "Э").

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Один из них представился сотрудником ФСБ, а второй сказал, что он из пресс-службы регионального МВД.

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"Я прошу не верить им, поскольку в настоящий момент я боюсь за свою жизнь и здоровье, угроза которым исходит от правоохранительных органов", — приводит Караев слова из заявления своего подзащитного.

Романа Трегубова переводят из спецприемника в изолятор временного содержания (ИВС) предположительно по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в штабе (ст. 236 УК). В самом офисе провели обыск и изъяли всю технику.

Как сообщил адвокат, это не первый обыск по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, который провели сегодня в Нижнем Новгороде.

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Напомним, 23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

Число задержанных составило уже 3 711 человек.

Смотрите в нашем сюжете, как Россия взорвалась протестами:

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