Главу штабов Навального объявили в международный розыск

Глава сети штабов осужденного оппозиционера Алексея Навального и его ближайший соратник Леонид Волков объявлен Россией в международный розыск.
Как сообщает Интерфакс, его обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в акции протестов.
После митингов в поддержку Навального, арестованного в результате его возвращения в Россию, в отношении Волкова завели уголовное дело по статье о "вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Причиной стали публикации в YouTube, Facebook, Twitter и Instagram призывов участвовать в акциях, которые власти проводить запретили.
В конце января Волкова объявили в розыск в России. На данный момент он находится за границей.
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