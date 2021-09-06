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"Гомофобный рупор Кремля". Нетерпимая к геям Скабеева состояла в интимной связи с девушкой – блогер

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
6 сентября, 11:15
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Главная пропагандистка российского ТВ предала саму себя, считает Антон Суворкин
Ольга Скабеева в 2002 году состояла в отношениях с девушкой. Фото: коллаж "Сегодня"
Ольга Скабеева в 2002 году состояла в отношениях с девушкой. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева, известная своей нетерпимостью к людям нетрадиционной ориентации, состояла в интимных отношениях с девушкой. Об этом заявил популярный блогер Anton S (Антон Суворкин) в своем YouTube-канале.

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По словам блогера, к нему обратилась одна из подписчиц и рассказала, что Ольга "сливной бачок" Скабеева состояла в интимных отношениях со своей подругой.

Больше, чем подруга

"Она открыто заявляет о своей гомофобности, забывая то, кем она была в 2002 году", – цитирует Anton S подписчицу.

Блогер отметил, что в 2002 году Скабеева приехала в Москву из Волжска или Волгограда.

"Я не помню точно, откуда Скабеева, вот из этой вот дыры, Волжск", – сказал он.

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Блогер также опубликовал фото Скабеевой с подругой из города Волжска, сделанное в августе 2002 года, когда девушки поступали на факультет журналистики. Подписчица утверждает, что девушка на фото была для Скабеевой больше, чем просто подруга.

"Это правда, так как я сама проводила с ними время", – утверждает подписчица блогера.

Предала свою натуру

Как отметил Anton S, на фото 20-летней давности Скабеева с подругой изображены, как типичные лесбиянки.

"Если вы зайдете в любой лесбийский, ЛГБТ-направленный клуб, вы всегда найдете там такие парочки. Две девочки-лесбиянки, одна из которых сейчас является главным пропагандистом российского телевидения, рупором Кремля, гомофобным рупором Кремля, в 2002 году состояла в отношениях с другой девчонкой", – подчеркнул блогер.

Ольга Скабеева с подругой приехали из Волжска в Москву в 2002 году. Фото: t.me/s/antonspletni
Ольга Скабеева с подругой приехали из Волжска в Москву в 2002 году. Фото: t.me/s/antonspletni

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Он также добавил, что у него возник вопрос: в какой момент Скабеева продала душу дьяволу и предала саму себя, свою собственную сущность и натуру.

"Это же деньги? Неужели Ольга Скабеева настолько патриот новой России, новой политики, которую продвигает Кремль, что она согласна на все? Гнобить геев, унижать в телеэфире британского прыгуна – открытого гея... это говорит Ольга Скабеева, сама состоявшая в отношениях с девочкой. Мерзость неприкрытая и лицемерие", – подытожил Суворкин.

  • Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Ольга Скабеева устроила истерику в телеэфире. Ее возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.
  • Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток, недавно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений.
  • Неудивительно, что песня "Путин х*йло" в исполнении украинских военнослужащих на репетициях парада ко Дню Независимости вызвала у пропагандистки истерику.
  • Кстати, когда в Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке с диким взглядом, пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

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