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Горбачев объяснил, почему у Путина не получается возродить СССР

8 октября, 17:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пока даже Россия и Беларусь не могут завершить процесс объединения

Планы президента России Владимира Путина о новом объединении бывших советских республик вряд ли можно будет реализовать в ближайшие годы.

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Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев, передает "Говорит Москва".

По его словам, в настоящее время "очень сложно идут процессы объединительные, что не делают – никак не получается".

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Пока, как отметил Горбачев, даже Россия и Беларусь не могут завершить процесс объединения.

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"Я думаю, нахлебались и еще не расхлебали, это останавливает. С Белоруссией не клеится – это же надо? Только время покажет", - сказал Горбачев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает слияние бывших советских республик с его страной под видом интеграции "абсолютно естественным". Многие расценили это заявление, как намерение российского президента возродить СССР.

Напомним, Путин также назвал распад СССР "трагедией века".

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ссср Михаил Горбачев Владимир Путин
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