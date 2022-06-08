Гордон: Гиркин входит в тайный клан, который готовит свержение Путина

Журналист рассказал, какая роль Гиркина в этой войне и что он готовит

Гордон назвал цель Гиркина / Фото: Коллаж: Сегодня

Опальный "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков входит в клан, который готовит свержение президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову на Youtube-канале "Україна 24".

По словам Гордона, он наблюдает за всеми высказываниями Гиркина.

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"Я смотрю, что говорит Гиркин сейчас, потому, что он старается объективную точку зрения высказывать относительно того, что врет российская пропагандистская машина. Я думаю, что Гиркин конечно же такой же русский фашист, как и Путин, такой же военный преступник, как и Путин. Мы хорошо помним, что он делал в Украине в 2014-м году. Гиркин представляет некий клан, некую кремлевскую башню, которая сегодня хочет сбросить Путина и перехватить инициативу. Поэтому, я бы не обольщался Гиркиным, но вот то, что он говорит – весьма любопытно", – рассказал журналист.

Что говорил Гиркин

Бывший Министр обороны так называемой "ДНР" заявлял, что большая война в Украине может закончиться крахом путинского режима и госпереворотом, который организуют близкие к Кремлю олигархи. "Если Москва готова воевать, то я не понимаю как она собирается это делать… Где за войсками второй эшелон, который будет брать под контроль тыл? Их требуется больше, чем солдат в линейных подразделениях…Украина не капитулирует, она будет продолжать воевать и получать подкрепления", — сказал Гиркин.

Ждет ли Путина крах