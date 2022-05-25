Гордон обрисовал будущее России после смерти Путина: "Я в этом уверен"

Журналист отметил, что это государство, построенное на зле

Дмитрий Гордон заявил, что и Грузия, и Молдова дождутся своего часа. / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон спрогнозировал, что случится с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем после смерти президента России Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24".

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"Я в этом уверен абсолютно"

"Приднестровье – это Молдова, Абхазия и Южная Осетия – это Грузия. Вот как только этого подонка (Путина – ред.) не станет в Кремле по разным причинам – они могут быть разными, – то все вернется на круги свои и России настанет конец как государству. Я в этом уверен абсолютно", – сказал он.

Также Дмитрий Гордон отметил, что Россия – это государство, построенное на зле, которое "не может держаться":

"Этот цемент долго не держится – он обязательно раскрошится. Поэтому я думаю, что и Грузия дождется своего часа, и Молдова обязательно".

Напомним, Дмитрий Гордон заявил, что ни один человек в мире сейчас не скажет, сколько продлится война в Украине. Однако есть мысль, что она все-таки надолго.

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