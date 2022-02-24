"Горе и стыд": российская газета решила выйти на украинском языке

Лауреат Нобелевской премии мира высказался о войне, начатой РФ

"Новая газета" выйдет на украинском / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская "Новая газета" сделает выпуск на украинском языке в знак протеста против войны с Украиной. Об этом рассказал главный редактор издания, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в видеообращении.

"Мы утром все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем и стыд. В руках главнокомандующий крутит, как брелок от дорогой машины, "ядерную кнопку". Следующий шаг – ядерный залп? А как иначе истолковать слова Владимира Путина об оружии возмездия?" — сказал он.

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По словам Муратова, редакция никогда не признает Украину врагом.

"Этот номер "Новой газеты" (выходящий в пятницу) мы выпустим на двух языках. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем. И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете", — сказал он.

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Нападение России на Украину