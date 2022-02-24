"Горе и стыд": российская газета решила выйти на украинском языке

Российская "Новая газета" сделает выпуск на украинском языке в знак протеста против войны с Украиной. Об этом рассказал главный редактор издания, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в видеообращении.
"Мы утром все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем и стыд. В руках главнокомандующий крутит, как брелок от дорогой машины, "ядерную кнопку". Следующий шаг – ядерный залп? А как иначе истолковать слова Владимира Путина об оружии возмездия?" — сказал он.
По словам Муратова, редакция никогда не признает Украину врагом.
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"Этот номер "Новой газеты" (выходящий в пятницу) мы выпустим на двух языках. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем. И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете", — сказал он.
Нападение России на Украину
- Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операциюна территории Донбасса. Утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были по всей территории Украины.
- Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.
- Российские войска захватили главное здание Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил на брифинге, что в столице может случиться вторая серия ракетных ударов.