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Город в России атаковали "библейские" полчища насекомых (видео)

15 сентября, 00:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Красноярцы страдают от тли

В Красноярске (Россия) с воскресенья, 13 сентября, в воздухе роятся множество мелких зеленых надоедливых мошек, которые затрудняют нахождение горожан на улице. Об этом сообщают российские СМИ.

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В Сети нашествие насекомых сравнивают с библейскими карами и фильмами ужасов. Жители города публикуют видео и фото туч небольших зеленых насекомых, которые залепляют стекла автомобилей и дорожные знаки и лезут в лицо, запутываются в волосах.

Тля в Красноярске

В то же время в региональном управлении Роспотребнадзора, сообщили, что улицы Красноярска заполонила крылатая тля, и она безопасна для человека, сообщает ТАСС.

"Это неопасно для жителей, никакой угрозы здоровью это не несет. Такие случаи [в природе] бывают", - рассказал собеседник агентства, отметив, что тля не переносит никаких заболеваний, передающихся через контакт.

Тля в Красноярске

Напомним, в селе Круглик, расположенном недалеко от столицы в Киево-Святошинском районе, у одноименного озера жители заметили деревья, полностью покрытые жуткой густой паутиной.

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Мы также сообщали, что осенью в Запорожской области курортную Кирилловку заполонили тысячи червяков черного цвета – стоножек. Они заводились на закинутых участках и уничтожали осенний урожай. Несмотря на то, что насекомые опасны только для растений, они очень пугали местных жителей.

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Россия насекомые красноярск
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