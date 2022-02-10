Госдума РФ готовится признать "Л/ДНР" – названа дата обращения к Путину

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ на следующей неделе рассмотрит проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о признании т.н "ЛДНР". Об этом сообщил глава комитета Леонид Калашников, который также является членом фракции КПРФ и одним из авторов документа, пишет ТАСС.
"Скорее всего комитет будет 15 февраля обсуждать и дальше выносить на Совет Думы решение", – сказал он.
По его словам, свое решение по проекту обращения направила только "Справедливая Россия – За правду", другие фракции свою позицию не представили.
"Пока реакций от фракций никаких не поступало, кроме "Справедливой России". Они кое-что прислали нам, такое половинчатое решение. Кое с чем они согласны, кое с чем нет", – уточнил он.
Предыстория
19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.
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"Вносится проект постановления Госдумы "О заявлении Государственной Думы Федерального собрания РФ "Об обращении Госдумы к "президенту России В.В. Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народной республики", – говорится в обращении к председателю Госдумы Володину.
Что заявили в Украине
Министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.
Угроза вторжения РФ
- Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.
- 25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.
- В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.