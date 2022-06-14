Госдума РФ хочет отменить независимость еще трех стран

Ранее в Государственную думу России был внесен законопроект об отмене признания независимости Литвы

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил отозвать признание независимости еще трех стран. Фото: коллаж "Сегодня"

В России депутат Госдумы Евгений Федоров предложил отозвать признание независимости еще трех стран – Украины, Эстонии и Латвии. По его словам, Украина якобы "незаконно выходила из СССР". А также Литва несет опасность для Российской Федерации.

Об этом сообщают россСМИ.

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"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему – Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. А после того, как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР", — сказал Федоров.

В Госдуме РФ хотят отменить признание независимости страны-союзницы Украины

В Государственную думу России внесен законопроект об отмене признания независимости Литвы. Автором документа выступил член политсовета правящей партии "Единая Россия", депутат Евгений Федоров.

Законопроектом предлагается "постановление Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 года № ГС-1 "О признании независимости Литовской Республики" отменить".

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Такое решение Федоров объясняет тем, что признание Литвы независимым государством противоречило конституции СССР.

"Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 67.1 конституции России "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории", постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 подлежит отмене", – пишет депутат.

Отметим, что Евгений Федоров является координатором профашистской организации "Национально-освободительное движение" (НОД). Депутат известен громкими заявлениями в адрес Запада – о том, что РФ после развала СССР стала американской колонией, что певец Виктор Цой был агентом спецслужб США и другими.

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Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров

Ранее мы рассказывали, что сейм Литвы 10 мая проголосовал за признание России террористическим государством. Литовский парламент единогласно поддержал соответствующую резолюцию – 128 голосов "за".