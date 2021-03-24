Госдума РФ окончательно обнулила президентские сроки Путина

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект, которым разрешается нынешнему президенту Владимиру Путину баллотироваться на пост главы государства еще два раза, несмотря на прошлые президентские сроки.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента РФ.

В России внесли изменения в избирательное законодательство в соответствии с новыми нормами Конституции.

Новая поправка предполагает, что президентом можно стать не более двух раз, вот только на Путина эта норма не распространяется. Закон подправили так, что ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу этих поправок.

Таким образом, Путину обнулили предыдущие сроки. После вступления в силу этой поправки, он сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и, если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года.

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Также законом предполагается, что президентом РФ может быть избран российский гражданин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства или вида на жительство. Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ.

Напомним, летом прошлого года в России состоялся референдум за поправки в Конституцию, среди которых и норма об обнулении президентских сроков Путина.

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