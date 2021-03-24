Українська
$ 27,73
32,93
  1. Мировые новости
  2. Россия

Госдума РФ окончательно обнулила президентские сроки Путина

24 марта, 12:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российские депутаты буквально короновали президента России, дав ему возможность править еще лет 15

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект, которым разрешается нынешнему президенту Владимиру Путину баллотироваться на пост главы государства еще два раза, несмотря на прошлые президентские сроки.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба парламента РФ.

В России внесли изменения в избирательное законодательство в соответствии с новыми нормами Конституции.

Новая поправка предполагает, что президентом можно стать не более двух раз, вот только на Путина эта норма не распространяется. Закон подправили так, что ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу этих поправок.

В тренде
Чем закончится кризис в Мьянме, когда военные уже "вкусили крови"

Таким образом, Путину обнулили предыдущие сроки. После вступления в силу этой поправки, он сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и, если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года.

Реклама

Также законом предполагается, что президентом РФ может быть избран российский гражданин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства или вида на жительство. Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ.

Напомним, летом прошлого года в России состоялся референдум за поправки в Конституцию, среди которых и норма об обнулении президентских сроков Путина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Госдума РФ Владимир Путин

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)Украина
США ввели новые санкции против России из-за Навального: Кремль отозвал посла
США ввели новые санкции против России из-за Навального: Кремль отозвал послаСША
Россия пытается стать главной на встречах по Донбассу: что хотят сделать
Россия пытается стать главной на встречах по Донбассу: что хотят сделатьРоссия
В Москве загорелся Измайловский Кремль: видео пожара
В Москве загорелся Измайловский Кремль: видео пожараРоссия
Ваши песенки спеты. В Украине завели дело на Лепса, Валерию и еще 21 артиста
Ваши песенки спеты. В Украине завели дело на Лепса, Валерию и еще 21 артистаУкраина
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять