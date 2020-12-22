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Готовит пути отхода: Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту

22 декабря, 17:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Хозяин Кремля сам иницировал закон о гарантиях, сам и подписал

Президент РФ Владимир Путин продолжает переписывать под себя российское законодательство и подписал принятый Госдумой 9 декабря закон о гарантиях бывшему главе государства и членам его семьи.

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Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно закону, экс-президент РФ не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

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Любопытно, что закон о гарантиях экс-президенту может распространяться всего на двух человек – на самого Путина и Дмитрия Медведева, занимавшего пост главы государства в 2008-2012 гг., получившего и передавшего его все тому Путину.

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Ранее сообщалось, что Путин предложил бывшим президентам РФ, которые покинули этот пост досрочно или в связи с истечением срока полномочий, пожизненно занимать должность сенатора.

В статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине" сайт "Сегодня" писал, что с идеей переписать основной закон в рамках транзита власти хозяин Кремля выступил во время своего ежегодного послания Федеральному собранию в середине января-2020.

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Конституция сенатор гарантии Владимир Путин президент России

Источники: Сегодня , Интерфакс

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