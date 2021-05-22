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Говорят об одном, делают другое – в Кремле отреагировали на санкции США из-за "Северного потока – 2"

22 мая, 01:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как сказал Песков, в РФ хотят разобраться в действиях США перед встречей Путина и Байдена

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Россия отреагировала на санкции, которые Соединенные Штаты вели в отношении российских судов и компаний в связи со строительством "Северного потока – 2".

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Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле хотят разобраться в действиях США перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, передает "Интерфакс".

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", – ответил Песков, комментируя новые санкции США.

Также напомним, Верховная Рада приняла постановление об обращении к Палате представителей и Сенату Конгресса США с просьбой помешать России запустить "Северный поток – 2" путем санкций. Соответствующее заявление поддержали 292 народных депутата.

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Фото: РБК

Как мы писали ранее, Госдепартамент США направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против "Северного потока – 2". В заявлении говорится, что отказ от расширения санкций является "важным для национальных интересов США".

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Тем временем Энтони Блинкен заявил, что позиция Вашингтона в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, Штаты по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, который способствует подрыву безопасности в регионе.

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