Губернатор Брянска испугал жителей группой беспилотников ВСУ, которых больше никто не видел

Вечер принес новые хлопки в Брянскую область страны-террориста России. Местный губернатор заметил в небе украинские беспилотники.
Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил на своем телеграм-канале.
Что известно
"Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днём беспилотник обстрелял пограничный пост посёлка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия. В районе 15 часов в Карачевском районе средствами ПВО Вооружённых сил РФ, по предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают военные и представители спецслужб. Пострадавших и разрушений нет", – отрапортовал Богомаз.
Правда, в качестве доказательств прилета украинских беспилотников показал несколько осколков неизвестного происхождения. Ничего существенного, чтобы напоминало летательный аппарат, губернатор не предоставил.
Реакция
Жители области вообще ничего не заметили и начали высказывать сомнение в украинском следе и адекватности начальника.
"Может местная детвора с коптером играла... Представляю прикол – запускаешь игрушку и тут её и пашут из ПВО и для эпичности ещё бы не помешало, чтобы квадрат накрыли градом...", – так прокомментировал в телеграме "страшное" сообщение губернатора Александр Сычев.
"На прямую от границы до Карачева 120 км. Предельная дальность лёта. А ему ещё вернуться надо. Смысл? Ничего не понимаю", – начали россияне сомневаться в предложенной губернатором версии.
Обстановка
- День назад, 7 июля Богомаз рассказывал, что Брянская область подверглась "артиллерийскому обстрелу".
- В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы. Позже было заявлено о трех погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов. Тогда местные жители выложили в соцсети фото прилетевших ракет и они оказались российскими.
- 13 июня в Брянской области России местные жители снова сообщали о неизвестных "хлопках" и переживали, что ВСУ начнет захватывать их деревни.