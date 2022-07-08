Губернатор Брянска испугал жителей группой беспилотников ВСУ, которых больше никто не видел

Жители области начали сомневаться в адекватности чиновника

С приближением ночи Александр Богомаз начинает пугать детей ВСУ / Коллаж "Сегодня"

Вечер принес новые хлопки в Брянскую область страны-террориста России. Местный губернатор заметил в небе украинские беспилотники.

Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил на своем телеграм-канале.

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Что известно

"Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днём беспилотник обстрелял пограничный пост посёлка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия. В районе 15 часов в Карачевском районе средствами ПВО Вооружённых сил РФ, по предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают военные и представители спецслужб. Пострадавших и разрушений нет", – отрапортовал Богомаз.

Правда, в качестве доказательств прилета украинских беспилотников показал несколько осколков неизвестного происхождения. Ничего существенного, чтобы напоминало летательный аппарат, губернатор не предоставил.

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Реакция

Жители области вообще ничего не заметили и начали высказывать сомнение в украинском следе и адекватности начальника.

"Может местная детвора с коптером играла... Представляю прикол – запускаешь игрушку и тут её и пашут из ПВО и для эпичности ещё бы не помешало, чтобы квадрат накрыли градом...", – так прокомментировал в телеграме "страшное" сообщение губернатора Александр Сычев.

"На прямую от границы до Карачева 120 км. Предельная дальность лёта. А ему ещё вернуться надо. Смысл? Ничего не понимаю", – начали россияне сомневаться в предложенной губернатором версии.

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