Губернатор охваченной пожарами Якутии пожаловался на украинцев-"подстрекателей" (видео)

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска

В панике из-за пожаров в Якутии увидели руку Украины / коллаж "Сегодня"

Губернатор российской Якутии, в которой сейчас бушуют ужасные лесные пожары, дым от которых уже достиг американской Аляски, переживает из-за паники, которую якобы намеренно создают "подстрекатели, паникеры и хайперы" из Украины.

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Об этом Айсен Николаев заявил в передаче российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Когда дым от пожаров пришел в Якутск, население заволновалось, появились подстрекатели, паникеры, хайперы, которые стали кричать, что все плохо. Причем, многие айпи-адреса – украинские, которые близко к нам отношения не имеют, но зато кричат "Долой губернатора, долой Путина" по поводу и без повода", – пожаловался он.

Стоит ли говорить, что Соловьев всячески поддакивал и добавил, что "в Украине работают целые диванные войска".

Дым из Якутии уже на Аляске

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Тем временем России никак не удается локализовать лесные пожары в Якутии, которые уничтожили уже 1,5 млн гектаров леса самого крупного региона страны и самой большой административно-территориальной единицы в мире.

Как сообщило 22 июля CNN, пожары настолько масштабные, а ветер настолько сильный, что дым из Якутии достигает даже американского штата Аляска. Данные подтверждаются снимками со спутника.

Экологи прогнозируют, что пылать будет по меньшей мере до середины августа.

Напомним, пожары в Якутии начались на фоне сухой и жаркой погоды в начале июля. В регионе объявлен режим ЧС.

Помимо Якутии лесные пожары охватили и Челябинскую область России – огонь приблизился к населенным пунктам, людей из поселков эвакуировали.