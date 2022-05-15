Гудков спрогнозировал, когда элиты устранят Путина

После вторжения в Украину президента РФ нельзя оставлять у власти

Геннадий Гудков оценил, когда элиты устранят Владимира Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский политик, общественный деятель Геннадий Гудков рассказал, когда элиты устранят президента РФ Володимира Путина. Такое решение станет результатом военных поражений главы Кремля в Украине.

Об этом Гудков заявил в эфире канала "Украина 24".

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Он процитировал президента США Джо Байдена, который заявил, что Путина нельзя оставлять у власти.

"Военные поражения, Путин Акелла, который промахнулся, Путин уже не мачо, а уже хромая на все лапы утка. Вот тогда уже элиты задумываются над тем, чтобы убрать его, отстранить. И тогда будет конец путинизму", – уверен Гудков.

Российский политик рассказал, что окружение Путина готовит для него "сюрпризы".

"Я думаю, что если окружение будет понимать, что он уже умирает, то для него могут быть большие сюрпризы. Я не уверен, что у него летальное состояние болезни. Люди болеют в этом возрасте по разному. Но это не мешает им десятилетиями продолжать жизнь", – подчеркнул Гудков.

Он добавил, что даже если у Путина нет смертельной болезни, то "хуже всего у него с головой". Судя по том, что он говорит и что делает.

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