"Хлопки" не устают! На железной дороге под Брянском произошел взрыв

На перегоне Робчик-Песчанка в Брянской области на железнодорожных путях сработало неизвестное взрывное устройство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.
В результате инцидента в составе повреждены стёкла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", – написал Богомаз.
На месте работают специализированные оперативные службы.
Обстановка
- Вечер 8 июля принес новые хлопки в Брянскую область страны-агрессора. Местный губернатор заметил в небе украинские беспилотники.
- 7 июля Богомаз рассказывал, что Брянская область подверглась "артиллерийскому обстрелу".
- В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы. Позже было заявлено о трех погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов. Тогда местные жители выложили в соцсети фото прилетевших ракет и они оказались российскими.
- 13 июня в Брянской области России местные жители снова сообщали о неизвестных "хлопках" и переживали, что ВСУ начнет захватывать их деревни.
- 11 июня в Клинцах вспыхнул масштабный пожар на территории воинской части. Она расположена примерно в 50 километрах от границы с Украиной.