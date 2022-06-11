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Хлопковая карма. В Брянской области горит синим пламенем воинская часть (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 июня, 10:59
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Там вероятно находится техника, которую бросали на войну в Украину
В России загорелась военная часть с техникой оккупантов.
В России загорелась военная часть с техникой оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Клинцах в Брянской области Российской Федерации вспыхнул масштабный пожар на территории воинской части. Она расположена примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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В местной воинской части слышали один сильный взрыв и три менее громких. Говорят, что пострадала военная техника, которая использовалась в Украине.

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Город, где были взрывы, недалеко от границы с Черниговской областью

В комментариях местные жители пишут, что взрывы было слышно около 6 утра. Также россиян призывают "привыкать к новой реальности".

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Также жители страны-агрессора обвиняют в пожаре Украину, утверждая, что "ВСУ не лупят куда-попало", а с точностью поражают нужные цели. Кроме того, россияне признают, что боятся ленд-лиза, а также высмеивают Кремль, который скрывает настоящие причины "хлопков" в России: "сейчас опять скажут, что кто-то курил в неположенном месте".

Российская военная техника горит на ходу

В Ростовской области России 10 июня на трассе вспыхнул бронетранспортер с боекомплектом. После пожара в российской технике сдетонировали боеприпасы.

Очевидец инцидента рассказал, что ДТП произошло возле поселка Казачьи Лагери. Место происшествия перекрыли российские полицейские. После пожара он слышал звуки взрывов – детонировал боекомплект.

Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. Водителей не пропускали к месту аварии.

Ранее мы писали, что в России пылало здание Рогвардии, после того, как туда приходил мужчина с канистрой.

Кроме того, в Удмуртии (Россия) в ночь на 22 мая произошел пожар в военкомате, на месте происшествия нашли осколки от "коктейля Молотова". В РФ такие случаи участились из-за мобилизации.

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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