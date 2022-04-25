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Ходорковский назвал причину, которая подтолкнет россиян к массовым протестам

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 17:54
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Акела должен промахнуться, считает оппозиционер
Россияне, которые боятся сейчас говорить, вспомнят своему президенту все. Фото: коллаж "Сегодня"
Россияне, которые боятся сейчас говорить, вспомнят своему президенту все. Фото: коллаж "Сегодня"

Недовольство от экономических санкций не побуждает россиян к протестам. Это возможно лишь в случае проигрыша России в войне с Украиной. Об этом заявил российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский телеведущему телеканала "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEDOM.

"До тех пор пока у российского общества сохраняется ощущение, что война выигрывается, и, соответственно, что диктатор в силе, к тому времени российское общество не будет готово к жесткому противостоянию. Акела должен промахнуться", – сказал Ходорковский.

По словам российского бизнесмена, Путин прекрасно понимает, какое участие его ждет в случае проигрыша. Многие люди, которые боятся сейчас говорить, вспомнят своему президенту все.

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"В частности, убитых, родственников, непохороненных, что они не могут нормально дожить до зарплаты, то, что их заставляют ссориться со своими близкими, друзьями, родными, которые находятся в Украине, а у десятков миллионов россиян все же близкие, друзья, родственники сейчас под обстрелами", – отметил он.

Чтобы заставить себя молчать, считает Ходорковский, нужно очень сильно бояться, а когда ты боишься, начинаешь чувствовать себя негодяем и ищешь себе оправдания.

"Я очень надеюсь, что российское общество этот страх в себе сломает. Люди все же везде одинаковые", – подытожил Ходорковский.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Михаил Ходорковский заявил, что для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель.

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Также Михаил Ходорковский рассказал, почему США не вооружили Украину перед войной с Россией.

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Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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