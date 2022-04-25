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Ходорковский: Пентагон признал, что Украина может выиграть войну

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 16:50
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Америка считала, что Украина не продержится и недели
Михаил Ходорковский: "Американские аналитики уверены, что Украина может выиграть эту войну"
Михаил Ходорковский: "Американские аналитики уверены, что Украина может выиграть эту войну"

В Соединенных Штатах Америки считали, что Украина в войне с Россией не продержится и недели, поэтому Вашингтон не снабжал Киев оружием перед российским вторжением. Об этом рассказал российский предприниматель, общественный и политический деятель, оппозиционер Михаил Ходорковский телеведущему телеканала "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEDOM.

По словам Ходорковского, такую информацию он получил во время своего визита в Америку.

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"Я интересовался у них (в Америке. – Ред.), почему Украине не поставлялось оружие до начала войны, хотя было понятно, что в той или иной форме война начнется. Конечно, никто не думал, что это будет такая полномасштабная агрессия, но в любом случае это было ожидаемое явление. И они совершенно откровенно отвечали, что мы считали, что Украина не продержится и недели, поэтому нет смысла снабжать оружием, чтобы потом это оружие отошло Путину", – отметил Ходорковский.

В то же время он добавил, что сегодня прогнозы в США для Украины более оптимистичны.

"Сейчас Пентагон заявляет, что Украина может выиграть эту войну, и это очень серьезные заявления. И вообще очень важные, потому что та часть аналитиков Пентагона, которые сейчас работают на украинском направлении, – это одни из наиболее квалифицированных специалистов", – резюмировал Ходорковский.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Михаил Ходорковский заявил, что для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель.

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Также мы информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал срочно вооружить Украину.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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