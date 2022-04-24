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"Хорошо, хоть не кормили с лопаты". В России на Пасху устроили битву за бесплатные яйца (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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24 апреля, 21:55
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В то же время россияне утверждают, что не голодают и что им не страшны санкции
В России устроили битву за пасхальные яйца.
В России устроили битву за пасхальные яйца. / Фото: Коллаж: Сегодня

В российском городе Владивосток на Пасху устроили битву за бесплатные яйца. Видео в подтверждение этому появилось в Telegram-каналах.

Нардеп Украины Алексей Гончаренко, комментируя видео, отметил, что россияне с начала войны против Украины пытаются всех убедить, что их якобы не волнуют санкции, а также, что они не голодают.

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"Также Россия: толпятся во Владивостоке за пасхальное яичко", – написал Гончаренко.

В Сети шутят, что россияне продемонстрировали "бесстрашие перед санкциями", "высокий уровень жизни" и то, что они "никогда унижаться не будут".

"Потому устроили пасхальную битву за бесплатные яйца от московских попов. Заметим, в этот раз россиян кормили не из лопаты. Оно и понятно, ведь трудно удержать на ней яйца", – пишут Telegram 24 канала.

Россиян кормили из лопаты

Это действительно произошло в 2015 году. На фотографиях празднования Масленицы в Ставрополе, кроме прочего, был показан процесс изготовления гигантского блина.

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Однако полноценный блин не получился. Поэтому "повара" зачерпнули его куски снегоуборочными лопатами и раздали посетителям праздника.

Февраль 2015 года. Фото: Юга.ру

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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