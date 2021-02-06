Хотели "***рить дубинками": в Telegram выкладывали данные судей и протестующих в России

Модераторы мессенджера Telegram заблокировали несколько каналов с личными данными участников протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в России.
Об этом 5 февраля сообщил в своем канале основатель и владелец компании Павел Дуров.
Он отметил, что в таких каналах в открытый доступ выкладывали телефонные номера и адреса протестующих.
В то же время, в других каналах публиковали данные, в том числе домашние адреса и телефонные номера, судей, прокуроров, правоохранителей, которые занимались преследованием демонстрантов, а также кремлевских пропагандистов.
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"В комментариях к записям главного подобного канала – "Каратели Тут" – призывали "мочить", "скармливать собакам", "валить", "резать на куски", а также "***рить дубинками", – отмечает Дуров.
Он напомнил, что публичные призывы к насилию нарушают правила использования Telegram.
Кроме того, по этой причине Apple заблокировала экстренное обновление мессенджера для гаджетов на базе iOS. Поэтому "проблемные каналы с личными данными" были заблокированы.
На этом фоне Павел Дуров попросил не распространять в Telegram призывы к насилию и личные данных других людей.
Напомним, что из-за ареста Алексея Навального в России прошли уже три акции протеста: 23 января, 31 января и 3 февраля, на последней из них были задержаны порядка 1,5 тысяч человек.
Кроме того, мы писали, как издевались над задержанными демонстрантами в полицейских участках.
Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального
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