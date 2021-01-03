И своим надоел: в России газета не советует смотреть пропадандиста Соловьева

Как считает главный редактор российского издания, его слова не случайность

Российская политическая газета "Березовский рабочий" которую издают в Свердловской области России, посоветовала читателям смотреть "поменьше Соловьева".

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Об этом заявил главный редактор российского издания Сергей Стуков, сообщает портал Znak.com.

В номере от 29 декабря говорилось, что "поставщик не предоставил программу телеканала „Россия 1".

Соответственно, в колонке, где должна была быть программа главного российского пропагандистского телевизионного канала, было напечатано предупреждение: "Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьева – здоровее сон!".

Как рассказал Стуков, это не случайность.

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"Текст придумал я в 2 часа ночи, когда типография грозилась не напечатать газету, если я немедленно ее не сдам. Телепрограммы прислали все, кроме „России 1". У меня водитель забирает газету в 4 утра и развозит по точкам. Обычно мы сдаем газету в печать в 19-20 часов", — сообщил Стуков.

Ранее российский пропагандист Владимир Соловьев предложил российским олигархам выкупить украинский город Одесса.

Напомним, сотрудники пограничной службы не пустили в Украину оператора пропагандистского телеканала Russia Today.

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