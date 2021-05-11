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Их там нет: в Кремле открестились от атаки на трубопровод США

11 мая, 01:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Песков утверждает, что Россия готова помочь в расследовании, но США не хотят сотрудничать в противодействии киберпреступности

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В России утверждают, что не имеют отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, из-за которой в США введен режим чрезвычайной ситуации.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Россия не имеет к этому никакого отношения", – заявил он, комментируя слова президента США Джо Байдена, что связанное с этой атакой вирусное программное обеспечение может находиться в России.

Песков также подчеркнул, что Соединенные Штаты сами не хотят сотрудничать с Россией в противодействии киберпреступности.

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Напомним, 7 мая системы Colonial Pipeline были атакованы с помощью программы-вымогателя. Хакеры напали на сеть компании и скачали и зашифровали почти 100 Гб данных.

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Американские журналисты подозревают, что к кибератаке причастна группа DarkSide, хакеры которой из России.

В то же время президент США Джо Байден считает недоказанной причастность российского правительства к хакерской атаке на трубопровод, но заявил, что взломщики находятся именно в РФ, а Кремль частично несет ответственности за борьбу с этой проблемой.

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