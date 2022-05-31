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Илларионов рассказал, сколько лет Путин готовил для Европы большую войну

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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31 мая, 08:37
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Бывший советник президента РФ также назвал имена троих людей, которые помогли главе Кремля выносить идею "захвата" Украины
Путин готовился к войне с Украиной 19 лет.
Путин готовился к войне с Украиной 19 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин готовил полномасштабное вторжение в Украину на протяжении минимум 19 лет. Первое свидетельство о таких планах появилось, когда глава Кремля попытался захватить Тузлинскую косу в Керченском проливе.

Об этом заявил президент и основатель Института экономического анализа, в далеком прошлом советник Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов в программе "Вдох-выдох".

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По его словам, что касается попытки захватить Украину, то первое бесспорное свидетельство о наличии таких планов у президента РФ относят к сентябрю 2003 года.

"Конечно могли быть и какие-то другие события, прежде всего события в голове Путина, но там никто из нас не был и надеюсь не будет. Это работа для психиатров – попытаться идентифицировать первые признаки появления этих идей. Но в конкретных действиях мы видим первое бесспорное событие – это сентябрь 2003 года, попытка захвата косы Тузла в Керченском проливе. Вот это было первое событие, которое уже тогда свидетельствовало о том, что не равнодушен к Украине", – утверждает Илларионов.

Кто помог Путину выносить идею о нападении на Украину

Он также назвал людей, из-за которых у Путина появились идеи захватить Украину.

"На первое место я бы поставил Александра Стальевича Волошина, затем господина Медведчука (Владимира, – ред.), который некоторое время работал руководителем администрации президента Кучмы в Украине и который тепло встречал Путина во время его приезда в Украину", – рассказал Илларионов.

Также, по его словам, очень большую роль сыграл Уильям Бернс, во второй половине нулевых служивший послом США в России. К слову, сейчас он директор ЦРУ в США.

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"Ну и сам господин Байден (президент США, – ред.) тоже сыграл не последнюю роль. Все эти люди внесли свой вклад в то решение, которое Путин готовил в течение минимум 19 лет и которое он начал осуществлять 24 февраля – полномасштабное вторжение в Украину с целью его полного захвата, ликвидации государственности Украины и присоединения территории Украины к России и воссоздание так называемой "исторической России", – добавил бывший советник Путина.

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