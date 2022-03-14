Илон Маск вызвал Путина на поединок за Украину

Известный предприниматель бросил вызов президенту РФ

Илон Маск, Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Основатель компании SpaceX Илон Маск обратился в Twitter к президенту РФ Владимиру Путину по поводу войны в Украине. Знаменитый предприниматель вызвал агрессора на личный поединок.

"Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка – Украина", — написал Маск.

Реклама

В комментариях Маск ответил на вопрос: "Ты сильно удивишься, если он примет вызов?" "Это было бы честью" — написал предприниматель по-русски.

Война в Украине 14 марта

В Генштабе обновили информацию по ситуации, сложившейся в ходе войны России против Украины.

ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре — полевым базам и складам — с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.

Реклама

Воздушные силы ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).

Оккупанты во всех направлениях не имели успехов в наступлениях против украинских войск. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удерживании на ранее занятых рубежах.

Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Реклама

Российские военные уже отказываются выполнять приказы командования.

По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил Беларуси участвовать в войне с Украиной не будут.

Читайте также: