Илон Маск вызвал Путина на поединок за Украину

Основатель компании SpaceX Илон Маск обратился в Twitter к президенту РФ Владимиру Путину по поводу войны в Украине. Знаменитый предприниматель вызвал агрессора на личный поединок.
"Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка – Украина", — написал Маск.
В комментариях Маск ответил на вопрос: "Ты сильно удивишься, если он примет вызов?" "Это было бы честью" — написал предприниматель по-русски.
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Война в Украине 14 марта
В Генштабе обновили информацию по ситуации, сложившейся в ходе войны России против Украины.
ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре — полевым базам и складам — с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.
Воздушные силы ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).
Оккупанты во всех направлениях не имели успехов в наступлениях против украинских войск. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удерживании на ранее занятых рубежах.
Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
Российские военные уже отказываются выполнять приказы командования.
По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил Беларуси участвовать в войне с Украиной не будут.
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