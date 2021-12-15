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Интерпол отказался объявлять Поклонскую в международный розыск

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
15 декабря, 19:24
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Объявление в международный розыск посла России противоречит уставу организации
Поклонская сейчас чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде
Поклонская сейчас чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская не будет объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос издания Украинские новости.


"Также информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", – сообщает издание.

В ГПУ указали, что согласно статье 3 Устава Интерпола, запрещено преследование по политическим, военным, религиозным или расовым мотивам.

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Что известно о предательнице Украины

До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти полуострова назначили ее так называемым "прокурором Крыма".

После российских выборов, которые были в 2016 незаконно проведены на полуострове, она стала депутатом Государственной думы.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявлял, что Поклонская находится в розыске. Экс-заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отмечал, что Поклонскую могут экстрадировать в Украину. В ответ на это спикер МИД России Мария Захарова сказала, что Поклонская "обладает дипломатическим иммунитетом".

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Ранее мы сообщали, что известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у предательницы Украины Натальи Поклонской, которое вызвало серьезный резонанс.

В 2018 году генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Поклонской инкриминируют не только государственную измену, но и военные преступления. Поклонская назвала такие обвинения абсурдными, при этом она уверена, что ее запугивают.

Также напомним, Поклонская попала в конфуз из-за книги об аннексии Крыма.

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Кроем того, пару лет назад она насмешила соцсети нелепым видом, появившись на праздничном мероприятии с иконой российского императора Николая II.

Поклонская хочет в Крым

Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и анонсировала переход на другую работу. Поклонская не стала раскрывать, на какую именно работу она уходит, однако намекнула, что возвращается во временно оккупированный Крым. Также она добавила, что снова наденет китель.

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