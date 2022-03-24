Исчезновение Шойгу не случайно? Журналист выдвинул неожиданную версию

Политический обозреватель Иван Яковина считает, что никто из высшего генералитета не хочет умирать

Журналист Иван Яковина прокомментировал исчезновение Сергея Шойгу. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина заявил, что исчезновение министра обороны России Сергея Шойгу может быть связано с тем, что он не хочет применять ядерное оружие. По его словам, именно атомное оружие сейчас является единственным логичным развитием для президента РФ Владимира Путина.

Об этом политический обозреватель Иван Яковина рассказал в эфире проекта FREEDOM.

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"У Владимира Путина сейчас нет хорошего выхода. Единственным логичным развитием для него будет попытка применения атомного оружия. Я думаю, что исчезновение Шойгу и Герасимова, которые теоретически по старым протоколам должны были вместе с Путиным принимать решения о начале нанесения ядерного удара, может быть связано с этим. Может быть эти двое сказали, что мы готовы идти воевать сколько надо, но ядерное оружие в войне применять не будем", – сказал Яковина.

Журналист считает, что именно по этой причине Путин может быть решил избавиться от Шойгу и Герасимова.

"Потому что никто из высшего генералитета не хочет умирать, не хочет, чтобы их внуки умирали", – добавил Яковина.

В России исчез Шойгу. Министр обороны 12 дней не появляется на публике

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве. Последний раз глава Минобороны был в новостях 11 марта. Об этом написали российские журналисты-расследователи из изданий "Медиазона" и "Агентство".

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"11 марта министерство сообщало, что Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В тот же день Минобороны распространило видео, на котором Шойгу посещает Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка", – говорится в сообщении.

18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля. Согласно сообщению, Шойгу был на заседании, но видео и фотографий с совещания не публиковалось. В тот же день, 18 марта, на "Первом канале" вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.



Последняя новость в профиле Шойгу на сайте Минобороны также датирована 11 марта.