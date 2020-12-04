Искусственный интеллект задал Путину неожиданный вопрос (видео)

Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет править страной, поскольку часто нужно принимать эмоциональные решения, а компьютер на это не способен.

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Так он ответил на вопрос ИИ "Афина", передает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

"Афина" задала вопрос, "может ли искусственный интеллект стать президентом?", что озадачило Путина и от неожиданности он сразу не смог подобрать слов, но ответил: "Надеюсь, что нет".

У искусственного интеллекта нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести, а ведь все эти компоненты, по словам президента России, чрезвычайно важны для принятия решений на благо людей.

"Иногда приходится принимать не совсем рациональные решения – но их нужно принимать, исходя из истории, культуры, устремлений и ожиданий граждан страны. Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными – в области, скажем, пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека. Но для президента-человека они кажутся обоснованными, потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах людей", – сказал Путин.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Путин говорил, что "властелином мира" станет тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта. Он считает ИИ будущим для всего человечества.

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