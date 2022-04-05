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Испания, Италия и Дания высылают российских дипломатов из-за зверств армии РФ в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 апреля, 17:26
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Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что подрывные действия России не останутся без решительного ответа
Дипломатов РФ высылают из многих стран мира. Фото: коллаж "Сегодня"
Дипломатов РФ высылают из многих стран мира. Фото: коллаж "Сегодня"

Испания, Италия и Дания высылают россиян. Также персонами нон грата объявлен ряд должностных лиц постоянного представительства России при ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

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Правительство Испании выдворит не менее 25 российских дипломатов и сотрудников посольства России в Мадриде. Как рассказали в правительстве, дипломаты России "несут угрозу безопасности страны, а также ситуацией, которая наблюдается в городах Буча и Мариуполь".

Италия также приняла решение о высылке. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Отправка 30 российских дипломатов ожидается в ближайшие дни.

Такого же мнения и представитель ЕС Жозеп Боррель, объявивший о санкциях против дипломатов в ЕС:

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"Противоправные и подрывные действия России, направленные против интересов и безопасности ЕС и отдельных стран-членов, в том числе нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях, не останутся без решительного ответа. Сегодня я объявляю персонами нон грата ряд должностных лиц постоянного представительства России при ЕС за деятельность, противоречащую дипломатическому статусу", – сказал он.

Россия ответит за все зверства в Украине: ЕС осудил "бучанскую резню"

Ответственность за преступления, которые оккупанты совершили на территории Украины, должны нести не только они, но и политическое и военное руководство России.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от имени всех стран Евросоюза, которое обнародовано сегодня на сайте Европейского Совета.

ЕС осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас освобождены.

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"Свидетельства огромного числа погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что Евросоюз полностью поддерживает расследования военных преступлений и преступлений против человечества, начатых прокурором Международного уголовного суда, а также Комиссией ООН по расследованию таких преступлений.

"Бучанская резня"

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