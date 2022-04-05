Испания, Италия и Дания высылают российских дипломатов из-за зверств армии РФ в Украине

Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что подрывные действия России не останутся без решительного ответа

Дипломатов РФ высылают из многих стран мира. Фото: коллаж "Сегодня"

Испания, Италия и Дания высылают россиян. Также персонами нон грата объявлен ряд должностных лиц постоянного представительства России при ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

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Правительство Испании выдворит не менее 25 российских дипломатов и сотрудников посольства России в Мадриде. Как рассказали в правительстве, дипломаты России "несут угрозу безопасности страны, а также ситуацией, которая наблюдается в городах Буча и Мариуполь".

Италия также приняла решение о высылке. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Отправка 30 российских дипломатов ожидается в ближайшие дни.

Такого же мнения и представитель ЕС Жозеп Боррель, объявивший о санкциях против дипломатов в ЕС:

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"Противоправные и подрывные действия России, направленные против интересов и безопасности ЕС и отдельных стран-членов, в том числе нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях, не останутся без решительного ответа. Сегодня я объявляю персонами нон грата ряд должностных лиц постоянного представительства России при ЕС за деятельность, противоречащую дипломатическому статусу", – сказал он.

Россия ответит за все зверства в Украине: ЕС осудил "бучанскую резню"

Ответственность за преступления, которые оккупанты совершили на территории Украины, должны нести не только они, но и политическое и военное руководство России.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от имени всех стран Евросоюза, которое обнародовано сегодня на сайте Европейского Совета.

ЕС осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас освобождены.