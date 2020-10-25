Испания вводит жесткий карантин на полгода

Испания из-за коронавируса объявила режим повышенной готовности к введению более жестких ограничений по всей стране: от комендантского часа до тотального закрытия границ между регионами.
Об этом сообщает Expansion.
Ограничения ввели сразу на полгода.
Как заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, "вводится запрет на свободное передвижение людей с 23:00 до 06:00". Региональным властям будет позволено вносить небольшие корректировки во временные интервалы. Эта мера не распространяется на Канарские острова.
"Наше предложение, которое должен будет обсудить и одобрить парламент, заключается в продлении действия режима повышенной готовности в течение шести месяцев, до 9 мая, – сказал Санчес.
Премьер пояснил, что власти "ограничивают выход людей на улицу в ночное время, за исключением обоснованных причин".
Как считает глава правительства, эта мера поможет снизить темпы распространения коронавируса в стране. Кроме того, каждый регион сможет запретить жителям собираться группами более шести человек.
С начала распространения коронавируса в Испании выявлено более 1 млн инфицированных, 34,7 тыс. пациентов умерли.
Ранее правительство Италии планирует усилить карантинные ограничения из-за ухудшившейся ситуации из-за коронавируса.
Отметим, в Европе вспыхивают новые протесты против карантинных ограничений, которые правительства вводят, чтобы остановить распространение коронавируса.
Ранее в Италии в регионе Кампанья, в котором установили жесткий карантин с комендантским часом, вспыхнули протесты. Тысячи людей вышли на улицы из-за несогласия с принятыми властями мерами.
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