Испания вводит жесткий карантин на полгода

С начала распространения коронавируса в стране выявлено более 1 млн инфицированных

Испания из-за коронавируса объявила режим повышенной готовности к введению более жестких ограничений по всей стране: от комендантского часа до тотального закрытия границ между регионами.

Реклама

Об этом сообщает Expansion.

Ограничения ввели сразу на полгода.

Как заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, "вводится запрет на свободное передвижение людей с 23:00 до 06:00". Региональным властям будет позволено вносить небольшие корректировки во временные интервалы. Эта мера не распространяется на Канарские острова.

"Наше предложение, которое должен будет обсудить и одобрить парламент, заключается в продлении действия режима повышенной готовности в течение шести месяцев, до 9 мая, – сказал Санчес.

Премьер пояснил, что власти "ограничивают выход людей на улицу в ночное время, за исключением обоснованных причин".

Реклама

Как считает глава правительства, эта мера поможет снизить темпы распространения коронавируса в стране. Кроме того, каждый регион сможет запретить жителям собираться группами более шести человек.

С начала распространения коронавируса в Испании выявлено более 1 млн инфицированных, 34,7 тыс. пациентов умерли.

Ранее правительство Италии планирует усилить карантинные ограничения из-за ухудшившейся ситуации из-за коронавируса.

Отметим, в Европе вспыхивают новые протесты против карантинных ограничений, которые правительства вводят, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее в Италии в регионе Кампанья, в котором установили жесткий карантин с комендантским часом, вспыхнули протесты. Тысячи людей вышли на улицы из-за несогласия с принятыми властями мерами.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Реклама