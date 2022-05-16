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Испугался? Путин выдал первый пакет угроз Финляндии и Швеции по поводу НАТО

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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16 мая, 16:27
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Глава Кремля уже пообещал странам ответную реакцию
Владимир Путин пригрозил Финляндии и Швеции из-за вступления в НАТО.
Владимир Путин пригрозил Финляндии и Швеции из-за вступления в НАТО. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин сдержанно высказался о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Глава Кремля заявил, что для России это не несет непосредственной угрозы. А проблем с этими государствами у Москвы нет.

Об этом Путин заявил на саммите ОДКБ в Кремле.

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В то же время, президент РФ пригрозил, что такие действия Финляндии и Швеции вызовут ответственную реакцию.

"У России нет проблем с этими государствами. Непосредственной угрозы в расширении за счет этих стран для России не создается. Но. Расширение военной инфраструктуры на эту территорию безусловно вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет – мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться. Вообще-то, проблемы создаются на голом месте", – сказал Путин.

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Россия угрожает Финляндии и Швеции из-за НАТО

  • 14 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Москвы возникают вопросы в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с возможным вступлением в НАТО. "Это новая реальность, которую мы должны учитывать. Возникает вопрос с негативными ядерными гарантиями для этих государств", – цитирует этого деятеля российское агентство "Интерфакс".
  • Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных".

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